Por atraso de salários, médicos do Hospital Estadual da Criança param de novo

Em carta datada do dia 31 de janeiro, os médicos do Hospital Estadual da Criança suspenderam parte das atividades, devido a atraso no pagamento do salário de dezembro.

Em julho os médicos ficaram três semanas parados pelo mesmo motivo. Está marcada para hoje uma reunião com a direção. Os grevistas reclamam ainda de nunca terem sido contratados desde que a direção do hospital foi assumida, há um ano e meio, pela Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil (LABCMI). Classificam a situação como “realidade anômala de informalidade”.

A exemplo do movimento feito no ano passado, o serviço não será totalmente suspenso. O hospital inclusive está realizando durante este mês um mutirão oferecendo diversos exames gratuitos. Ficam paradas as consultas e o recebimento de novos pacientes.

Veja abaixo a íntegra da carta que anuncia a paralisação:

Os médicos do Hospital Estadual da Criança (HEC) comunicam que a partir da próxima quinta-feira, dia 02 de fevereiro de 2017, os atendimentos serão suspensos devido ao reiterado problema relacionado ao atraso na remuneração dos médicos que trabalham no hospital.

No momento a remuneração referente ao mês de dezembro de 2016 encontra-se em atraso e sem previsão estabelecida de regularização.

O Hospital Estadual da Criança tem sua gestão terceirizada pelo governo do estado da Bahia para a Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil (LABCMI) desde junho de 2015. Desde que assumiu a administração do HEC, a Liga Álvaro Bahia ainda não estabeleceu relação contratual formal com os médicos que trabalham na unidade, reforçando ainda mais a insegurança na atuação profissional dos médicos que além de remuneração atrasada ainda se veem enfrentando esta realidade anômala de informalidade.

Serão realizados apenas atendimentos de casos graves com risco de morte na emergência pediátrica. Estarão suspensas as seguintes atividades:

- consultas ambulatoriais nas diversas especialidades pediátricas, incluindo gastropediatria, bucomaxilofacial, pneumopediatria, ortopedia, nefropediatria, neurocirurgia e cirurgia pediátrica.

- transferências de pacientes de outras unidades do estado para UTIs pediátricas, UTI neonatal,, enfermarias e emergência do HEC;

- atendimentos não emergenciais no Pronto Socorro.