Santo Antônio de Jesus: Sete morrem em confronto com policiais

Sete acusados de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas foram a óbito após um confronto com policiais civis e militares em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, na tarde desta quarta-feira (1º). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o confronto ocorreu na zona rural da cidade, na região conhecida como Tabuleiro de Menezes.

Na ação, dois homens foram presos e um adolescente apreendido. Em depoimento, os três teriam dito que pertenciam a uma facção criminosa. Ainda segundo a SSP, os policiais chegaram na localidade após constatarem ainda na segunda-feira (30) movimentações suspeitas.

Os policiais, ainda segundo a versão da SSP, foram recebidos a tiros pelos suspeitos e revidaram, ocasionando a morte dos acusados. Nenhum policial ficou ferido. Ainda na ação, foram apreendidos três pistolas, quatro revólveres calibres 38 e dois explosivos artesanais. Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar e da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior, ambas localizadas em Santo Antônio de Jesus, participaram da operação.