A ex-dançarina do grupo É o Tchan, Joyce Mattos, divulgou um vídeo em que denuncia maus tratos e humilhação durante o período em que trabalhou com o grupo. Ao lado da companheira de palco, Elizângela Pereira, elas contaram que foram expulsas do palco em um show, por não obedecer uma linha que deveriam ocupar.

“Existe uma linha que é uma coisa impossível de dançar porque fica em cima dos músicos”, contaram. Elas também reclamaram do salário sem reajuste, desde quando começaram no grupo, há mais de quatro anos. E relataram que estão cansadas das humilhações e das condições de trabalho a que são colocadas: "desumanas".

Joyce ainda explicou que só publicaria tais informações caso descontassem do cachê dela, o show ao qual ela foi impedida de participar. Já no Instagram, a morena do Tchan escreveu sobre a sua saída, sem citar o motivo que a fez deixar o grupo. “Pois então meu tempo acabou, e a sensação de dever cumprido me acalma o coração, 10 mil vezes que entrei no palco foram 10 mil de amor, que incomodou muitos e alegrou outros...”. A assessoria do É o Tchan informou que a produção da banda não vai se pronunciar sobre o assunto.