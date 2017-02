BRT: Tráfego nos dois sentidos da Presidente Dutra é reaberto

O tráfego de veículos foi reaberto, na manhã de ontem (01), na avenida Presidente Dutra, trecho do cruzamento com a avenida João Durval Carneiro. No local ainda estão sendo realizadas alterações no trânsito de veículos em função da execução de obras da trincheira, estruturante para implantação do BRT em Feira de Santana.

Para viabilizar a retomada do tráfego normal pela avenida Presidente Dutra, a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) reordenou o trânsito durante a madrugada. E, com isso, as pistas nos dois sentidos foram liberadas e os semáforos reativados.

Conforme o superintendente da SMT, Maurício Carvalho, o tráfego na avenida João Durval (cruzamento com a Presidente Dutra) ainda não foi liberado. Isto deverá ocorrer na manhã desta sexta-feira.

O chefe da Divisão de Tráfego da SMT, Rafael Estrela, explica que, por enquanto, quem estiver trafegando pela avenida João Durval e desejar atravessar a avenida Presidente Dutra deverá continuar utilizando as vias alternativas, como a rua Felinto Marques seguindo pela rua Adenil Falcão.