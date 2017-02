Empresa gaúcha vai assumir aeroporto de Feira de Santana

A Telear (Tecnologia eletro-eletrônica e construção civil), empresa com sede no Rio Grande do Sul, deve assumir o controle acionário da empresa AFS (Aeroporto de Feira de Santana).

A aquisição foi autorizada em reunião da Agerba em 20 de janeiro, quando a diretoria da agência estadual de regulação autorizou o pedido com base em pareceres dos seus setores técnicos e jurídicos.

A revelação foi feita pela página Aeroporto de Feira de Santana, que um grupo de entusiastas do aeródromo feirense mantém no Facebook.

A empresa que hoje gerencia o aeroporto é uma sociedade entre a Sinart (a mesma concessionária da rodoviária feirense) e a UTC (empresa de Ricardo Pessoa, empresário condenado por envolvimento em crimes investigados pela operação Lava Jato).

Há muito tempo a UTC havia manifestado a intenção de vender a participação no aeroporto, entre outros ativos, a fim de sobreviver ao impacto das investigações sobre os negócios do grupo empresarial.