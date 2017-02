Abertas inscrições para 240 vagas no Pré-vestibular Cidadão

O programa de inclusão no ensino superior Pré-Vestibular Cidadão, mantido pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso), abre inscrições para o curso para o período de 2017. Os interessados deverão se dirigir a Igreja Avivamento Bíblico, na avenida Senhor dos Passos, esquina com a rua Senador Quintino, no período de 3 a 8 deste mês.

Este ano estão sendo oferecidas 240 vagas. Também serão mantidos mais 120 no cadastro reserva. Os candidatos devem se apresentar com cópias do RG, CPF, comprovante de residência, Ficha 19, duas fotos 3 x 4 e principalmente o NIS (Número de Inscrição Social), já que o curso é direcionado às pessoas de baixo poder aquisitivo.

Conforme a diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Cidadania, Ivone Vitória Fernandes Magalhães, o curso é noturno e a aula inaugural será no próximo dia 18O curso é noturno e a aula inaugural será realizada no auditório da Igreja Avivamento Bíblico, dia 19.

O curso Pré-Vestibular Cidadão é intensivo e oferecido às pessoas de famílias carentes visando democratizar o acesso às universidades, auxiliando as pessoas para disputarem vagas em universidades através do vestibular.