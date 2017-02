Há um mês em operação, radares flagram 28 mil por alta velocidade

Mais de 28 mil veículos foram flagrados pelos radares fixos instalados em trechos das BRs 324 e 116 Sul, na Bahia. Os registros foram feitos no período de um mês na BR-324, entre Salvador e Feira de Santana, e na BR 116 Sul, entre Feira de Santana e a divisa com o estado de Minas Gerais. Os radares das duas rodovias voltaram a operar no dia 23 de dezembro de 2016, após cerca de três anos inativos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2) pela Polícia Rodoviária Federal.

Ao todo, são 23 radares, sendo 16 na BR 324 e sete na BR 116 Sul. De acordo com a PRF, todas as 28.386 imagens dos veículos flagrados excedendo os limites de velocidade já estão sendo analisadas pelo órgão. Os condutores identificados serão notificados e podem pagar multa.

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, em algumas imagens não é possível identificar a placa do veículo que comete infração, que muitas vezes aparece coberta por objetos ou por outros veículos. A PRF não informou, no entanto, quantos dos veículos flagrados em alta velocidade foram identificados e quantos condutores foram notificados.

O objetivo dos radares, conforme a PRF, é proporcionar segurança nas rodovias, realizando o controle eletrônico de velocidade para coibir o excesso de velocidade, já que, segundo o órgão, essa é a segunda maior causa presumível identificada pelos agentes em acidentes nas rodovias federais da Bahia.

Os radares nas BRs 324 e 116 Sul já estavam presentes desde 2013, mas, devido a problemas técnicos, não estavam em funcionamento, segundo informou a PRF. O órgão não especificou quais foram os problemas técnicos. Durante todo este período, a PRF informou que realizou a fiscalização de velocidade na BR 324 por meio dos radares fotográficos portáteis, que ficam em posse dos agentes de trânsito.

Esses equipamentos, conforme a PRF, têm, em relação aos fixos, a vantagem de realizar a medição em locais variados ao longo do trecho, tornando a prevenção de acidentes mais eficaz. Somente neste ano na Bahia, já foram capturadas pelos radares móveis 9.955 imagens de veículos com excesso de velocidade.

Os dois tipos de radares, segundo a PRF, podem funcionar simultaneamente no mesmo trecho, caso seja necessário para manter a segurança viária.