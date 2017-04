Tomografia indica sinais de melhora de Arlindo Cruz, diz boletim mÃ©dico

Neste domingo (2), após a realização de tomografia computadorizada, o novo boletim médico divulgado indica que o cantor Arlindo Cruz teve sinais de melhoras. De acordo com os médicos, o estado de saúde dele continua grave e não há previsão de alta.

O sambista continua internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em 17 de março. De acordo com o boletim, Arlindo está sem sedação e tem aberto os olhos espontaneamente, mas sua interação ainda é pequena.

No último sábado (1º), o filho do cantor divulgou em uma rede social que o pai não estava mais em coma induzido. "O estado ainda é grave, porém tem tido uma evolução interessante, vamos rezar pra que ele vá logo pro semi-intensivo", escreveu Arlindinho.