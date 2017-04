Desligamentos na rede elÃ©trica nesta segunda e terÃ§a; veja locais

Devido a execução de serviços para proporcionar uma melhoria na qualidade do fornecimento da energia elétrica em Feira de Santana, a Coelba comunica aos consumidores que haverá uma série de desligamento programados em endereços específicos no município, começando ás 9h30 horas e podendo se estender até às 17h30, a depender do dia. Os desligamentos estão programados para os dias nesta segunda-feira (3) e terça-feira (4).

Na segunda-feira (3), os locais atingidos são: Rodovia BR-101, Passo Alegre, Fazenda Escoval e Rodovia BR 101 KM 173. O horário é das 9h30 às 17h30. Na terça-feira (4), os serviços ocorrem nos endereços Estrada de Jaíba, Estrada de Mantiba, Estrada do Retiro, Povoado Campo do Brito e Estrada de São Domingos. A Coelba também comunica que haverá desligamento programado, na terça-feira (4), das 9h às 15h, no distrito da Areia, em Anguera, na região de Feira de Santana.