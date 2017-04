Bahia de Feira tira invencibilidade do Flu e mantÃ©m chance de classificaÃ§Ã£o

Pela décima rodada do Campeonato Baiano, o Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, sediou o clássico vencido pelo Bahia, que bateu o Fluminense por 2 a 1, e dizimou a invencibilidade do adversário, que ainda não havia sofrido derrota na competição.

Durante o primeiro tempo, os times fizeram uma boa movimentação, mas não conseguiram marcar gols. Entretanto, na segunda etapa da disputa, o Bahia saiu na frente com um gol de pênalti, marcado por Marclei. Aos 40 minutos, o Fluminense de Feira conseguiu empatar com Ebinho, mas, no último minuto do jogo, Wesley Popó consagrou a vitória do Bahia.

O resultado mantém o Bahia de Feira na sexta colocação, mas deixa o time mais perto da disputa por uma vaga entre os quatro primeiros que vão se classificar para as semifinais. Ao final da rodada, o Bahia passa a acumular 13 pontos, um a menos do que Jacuipense e Vitória da Conquista. Enquanto isso, o Flu de Feira chegou à 20 e continua na vice-liderança, atrás do Vitória.

No Lomanto Júnior, o Vitória da Conquista bateu o Flamengo de Guanambi por 3 a 1 e conseguiu assumiu a última vaga classificatória, subindo para a 4ª colocação. Tatu, Todinho e Sílvio realizaram o feito. O único gol do Flamengo foi marcado por Josy.

Por outro lado, a situação do Flamengo ficou ainda mais complicada. Acumulando apenas quatro ponto na competição, o time chegou à sua quinta derrota e está na vice-lanterna do Baiano, na frente apenas do Galícia.