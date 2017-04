VitÃ³ria da Conquista: Prefeitura quer obrigar cavalos a usarem 'fralda' nas ruas

O coordenador de Limpeza Publica da Prefeitura de Vitória da Conquista, Joaquim Ernesto Vieira Santos, afirmou que o município pretende impor, através da Lei nº 1.485/2008 que todos os cavalos que circulam pela cidade usem fralda. De acordo com o Blog do Anderson, a intenção do órgão é promover a limpeza das ruas.

“Tem que usar. É um bolsão que vai ser custeado pelos donos dos cavalos. Os animais ficam no meio da rua e aquilo [as fezes] quando vai secando, se torna um pó que causa doença, suja as ruas, além do odor que é muito forte. É muito problema”, disse o coordenador.

Com a adoção da medida, as carroças vão ser emplacadas e os condutores ainda vão ter de passar por curso para receber a carteira de habilitação.