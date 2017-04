ApÃ³s denÃºncia de assÃ©dio, Globo decide afastar JosÃ© Mayer de novelas, diz jornal

Após a denúncia de assédio sexual contra José Mayer feita por uma figurinista da Rede Globo, a emissora decidiu afastar o ator das novelas. A informação é do blog F5, do jornal Folha de S. Paulo. Ainda de acordo com a publicação, o galã era cotado para a novela 'O Sétimo Guardião', de Aguinaldo Silva, que vai ao ar em 2018.

José Mayer foi acusado de assédio sexual pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani. Em texto publicado no blog "Agora É Que São Elas", do jornal Folha de S.Paulo, na última sexta-feira (31), a profissional de 28 anos relatou a situação, que começou há oito meses, nos bastidores da novela A Lei do Amor. Apesar da denúncia, no último sábado (1º), José Mayer negou as acusações e disse que respeita "muito as mulheres".