Neymar faz 100Âº gol pelo Barcelona

Sem Messi em campo (suspenso), os outros dois membros do trio MSN desequilibraram a favor do Barcelona na vitória de 4 a 1 sobre o Granada neste domingo, pelo Campeonato Espanhol: Suárez balançou a rede em uma noite de atuação de gala e Neymar também deixou sua marca, chegando a 100 gols com a camisa do clube em jogos oficiais. Após a partida, o técnico Luis Enrique exaltou a carreira do brasileiro pela equipe catalã:

- Os números de Neymar só estão ao alcance de uma fera como ele. É um dos jogadores mais desequilibrantes do mundo e foi um grande acerto a sua contratação por este clube. Também acertou ao querer vincular-se ao Barça e espero que marque mais 900 gols . Isso significará que podemos acompanhá-lo por muitos anos.

A vitória fora de casa deixou o Barcelona com 66 pontos em segundo lugar do Espanhol, dois atrás do líder Real Madrid. Para o treinador, o elenco demonstrou força ao conseguir o resultado na semana seguinte aos jogos de seleções, quando a maioria se apresenta para defender seus países.

- O time respondeu bem. Depois da parada para as seleções, sempre temos rodadas especiais e difíceis. O jogo ficou complicado depois do empate, em uma jogada isolada, mas depois conseguimos nos recuperar e conseguir um resultado justo. Estou encantado com a atitude de toda a equipe tanto no ataque como na defesa - concluiu.