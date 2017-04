Se nÃ£o firmar delaÃ§Ã£o, SÃ©rgio Cabral pode ser condenado a mais de 44 anos de prisÃ£o

Preso há mais de quatro meses, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), pode ser condenado a até 44 anos de prisão, caso não feche um acordo de delação premiada.

A estimativa foi feita pelos advogados do peemedebista, segundo informações da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Alvo da Operação Calicute e depois da Operação Eficiência – desdobramentos da Lava Jato no Rio, Cabral é acusado de 184 crimes, dentre eles o de chefiar um esquema de desvio de recursos em obras públicas do Estado. O ex-governador está detido no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro.