Otto volta a negar interesse pelo governo em 2018 e destaca alianÃ§a com Rui

Questionado sobre a possibilidade de disputar o governo do estado em 2018, como candidato do prefeito ACM Neto (DEM), o senador Otto Alencar (PSD) voltou a destacar a aliança com o governador Rui Costa (PT) e desconsiderou um rompimento.

Em entrevista a Mário Kertész, na Rádio Metrópole, na manhã desta segunda-feira (3), Otto lembrou ter chegado ao Senado com apoio do atual secretário de Desenvolvimento Econômico Jaques Wagner e do ex-presidente Lula (PT). "Tenho por convicção aquilo que eu acerto com o povo e também na linha de política. Para chegar ao Senado foi com apoio de Lula e Wagner. Fizemos uma aliança em 2010 e em 2014 e está sendo mantida essa aliança", afirmou.

"Rui tem correspondido a minha expectativa de olhar com seriedade, olhar de perto. Não é fácil nessa situação de crise, eu sei bem, já fui governador. Quem está assistindo Neymar driblar todos os outros jogadores e chegar na cara do gol e jogar pra fora, diz: 'Se fosse eu fazia o gol'. Que nada! Quem tá na arquibancada joga mais que todo mundo", ironizou.