ExportaÃ§Ã£o de carnes brasileiras sobe 9% em marÃ§o; bovina Ã© Ãºnica que registra queda

Mesmo com todo o olhar negativo para a carne brasileira após a Operação Carne Fraca, a exportação de carnes no país aumentou 9% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).

A exportação de carnes de frango, bovina e suína em março deste ano somaram US$ 1,113 bilhão, contra US$ 1,021 bilhão no mesmo mês em 2016. A exportação de carne bovina registrou queda na venda.

De acordo com o Mdic, as exportações somente de carne bovina somaram US$ 404 milhões no mês passado, contra US$ 411 milhões de março de 2016. Já a exportação de carne de frango e suína aumentou no mês passado. A primeira passou de US$ 511 milhões para US$ 571 milhões e, a segunda, de US$ 99 milhões para US$ 138 milhões.