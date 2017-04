Um grupo de 25 detentos fugiu por volta das 13h30 desta segunda-feira (3) da Unidade Especial Disciplinar (UED) do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Nestas celas, ficam abrigados os presos considerados mais perigosos. De acordo com informações de um integrante do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb) um dos fugitivos foi recapturado ainda nas proximidades da unidade. Uma lista com o nome dos presos foi divulgada.

A veracidade do documento foi confirmada pelo Sinspeb. Para ver a lista completa, clique aqui. Um dos fugitivos é Lucas Santos de Almeida, conhecido como Lucas Mata Rindo, da facção Bonde do Maluco (BDM), líder do tráfico no bairro de Cosme de Farias. Ele foi preso em novembro do ano passado, no Rio de Janeiro. Equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer)e das 47ª e 48ª Companhias Independentes da Polícia Militar, de Pau da Lima e Sussuarana, respectivamente, reforçam o policiamento no local e trabalham na busca pelos fugitivos. Procurada pelo Bahia Notícias, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que a contagem dos presos que evadiram ainda está sendo realizada.