PRF apreende 330 mil maÃ§os de cigarros contrabandeados na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na segunda-feira (3), 330 mil maços de cigarro contrabandeados que estavam em uma carreta abandonada no KM-836 da BR-116, em Vitória da Conquista.

De acordo com com a PRF, o caso aconteceu por volta das 6h. O flagrante foi registrado quando policiais avistaram um conjunto de veículos articulados estacionados de maneira suspeita, próximo a um posto fiscal. Na abordagem, os agentes encontraram no compartimento de cargas mais de 6 milhões de unidades de cigarros de origem paraguaia.

Ao verificar a documentação do veículo e a de origem comprobatória da mercadoria, os policiais averiguaram que os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) e as notas fiscais da carga apresentavam indícios de falsificação. O carregamento apreendido foi encaminhado para a Receita Federal de Vitória da Conquista.