Lula diz que eleiÃ§Ãµes diretas seriam melhor em caso de cassaÃ§Ã£o

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira concordar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de que uma eleição indireta é “mais confusão” para o Brasil. Em entrevista a uma rádio de Pernambuco, transmitida na página de Lula em rede social, o ex-presidente, falando hipoteticamente sobre uma eventual cassação da chapa Dilma-Temer, disse acreditar que “se fosse convocada eleição direta o mais rapidamente possível, seria o tanto quanto melhor para o Brasil”.

— Concordo, se for para antecipar eleição eu concordo — disse Lula, quando indago sobre declarações de Fernando Henrique Cardoso na véspera de que “se Congresso vai eleger uma pessoa, que eu não sei quem é, para ser presidente por um ano no momento da eleição? É mais confusão”.

Lula se disse convencido, no entanto, da inocência de Dilma Rousseff.

— Mas vamos aguardar o julgamento (...). Até porque a Justiça Eleitoral, que vai julgar, já aprovou as as contas da Dillma e do Temer.

Na opinião do ex-presidente, o PSDB (autor da ação no TSE) “tentou fazer um carnaval após perder a eleição”.

— Mas eu acho que não tem procedimento essa queixa do PSDB, mas devemos esperar o resultado — declarou Lula, afirmando não ter ponto de vista formado sobre a questão por não conhecer os autos do processo. — Portanto espero que os ministros que vão julgar isso tomem a decisão melhor interessante para se fazer justiça no Brasil.

Sobre a realização de eventuais eleições diretas, Lula disse que é preciso esperar, mas que tem gente com “muito menos possibilidade” do que ele que já é candidato.

— Eu estou na expectativa, eu ando muito preocupado com o Brasil — declarou Lula, afirmando que o governo atual não “sabe o que fazer” com o Brasil, que, segundo Lula, está numa situação pior do que antes do impeachment.