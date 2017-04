Aumentar efetivo da Guarda Municipal e diminuir violÃªncia entre jovens sÃ£o prioridades de secretÃ¡rio

Após assumir o cargo de secretário de Prevenção a Violência e Promoção dos Direitos Humanos, o vereador suplente Pablo Roberto, afirmou que irá potencializar as ações da Seprev em Feira de Santana.

Formado em Serviço Social, com especialidade em Gestão de Políticas Públicas, Pablo se diz qualificado para assumir a vaga deixada pelo delegado Mauro Moraes.

Leia mais: Vereador suplente Pablo Roberto assume Seprev no lugar de Mauro Moraes

“O prefeito José Ronaldo convida quem ele acredita que tem competência para o trabalho. Eu ficaria na base do governo independente de ter assumido uma secretária. Tenho quase 20 anos de vida pública, na Câmara Municipal fiz parte da Comissão de Direitos Humanos e sempre tive muito contato com Mauro Moraes”.

A diminuição dos índices de violência entre os jovens e aumentar o efetivo da Guarda Municipal, serão as prioridades do novo secretario.

“Temos que unir esforços para diminuir a violência entre os jovens. Já a Guarda tem cumprido seu papel, mesmo com o efetivo pequeno. As informações necessárias para a realização do concurso já foram passadas para a Secretaria de Administração e vamos avaliar como poderá ser feito”.