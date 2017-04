Fifa pode punir Brasil por gritos de 'bicha' durante partidas de futebol

A Fifa estuda uma punição contra a seleção brasileira por conta de atos de homofobia praticados nas Eliminatórias da Copa do Mundo, após partida na Arena Corinthians, no mês passado, contra o Paraguai. Durante o jogo, nas cobranças de tiro de meta, torcedores gritaram 'bicha' para o adversário.

Diante do ocorrido, que já havia se repetido em jogos contra Colômbia e Bolívia, a Fifa estuda proibir jogos do Brasil em certos estádios. A entidade máxima do futebol já multou as seleções sul-americanas em 13 ocasiões, o que resultou em multas de 550.000 francos suíços (cerca de 1,8 milhão de reais).

Uma das vezes aconteceu com o Chile, que, ao ser multado pela terceira vez, foi impedido de disputar o jogo do dia 28 de março, contra a Venezuela, no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago.