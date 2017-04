Feira em Flores prossegue atÃ© domingo no estacionamento da prefeitura

Maior evento do gênero realizado no interior do estado, a 5ª edição do Feira em Flores de Holambra, em Feira de Santana, prossegue até o próximo domingo, diariamente das 8 às 19hs, no estacionamento da Prefeitura, na avenida Getúlio Vargas. São mais de 200 espécies de plantas de portes variados, tanto para jardins quanto formação de pomares, além de algumas bastante exóticas.

Oportunidade para o convívio com a natureza, a feira de flores e plantas ornamentais também oferece como atrativo os preços bastante competitivos. Fruto de parceria direta com os produtores e uma entidade feirense de assistência social, que reverte os lucros em prol de ações desenvolvidas na cidade.

A feira funciona diariamente, inclusive neste sábado e domingo, oferecendo assim oportunidade para quem trabalha também visitar a exposição e adquirir algumas espécies, de acordo com seus interesses e necessidades.

Além de algumas plantas típicas da região já conhecidas dos visitantes, a feira também traz uma variedade de outras espécies, dentre exóticas, mini cactos e bonsais, inclusive de frutíferas já produzindo.

As flores e rosas bastante coloridas também são um atrativo à parte. E tem para todos os gostos. Ainda plantas trepadeiras, como parreiras selecionadas e de enxerto, pés de figo, goiaba, romã, jabuticaba, além de fertilizantes. Tudo isso ainda com a possibilidade de orientação de técnicos especializados nas mais diversas espécies de plantas em exposição.