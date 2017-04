Mulher Ã© assassinada a facadas dentro de casa na BA; companheiro Ã© suspeito e fugiu

Uma mulher de 50 anos foi assassinada a golpes de faca na casa onde morava, na cidade de Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia. O companheiro dela é suspeito de cometer o crime. Ele fugiu e está sendo procurado, segundo a polícia.

O caso ocorreu no bairro Guarani, na noite de segunda-feira (3). De acordo com a polícia, o crime foi por volta das 18h. A vítima foi identificada como Nildete Moreira de Souza, que convivia há 10 anos com o suspeito, Jorge Mendes da Silva, de 42 anos.

No momento do crime, o casal estaria sozinho na casa, que fica na Rua da Barragem. A mulher foi atingida por golpes de faca na região da nuca, segundo a perícia.

Conforme a investigação, o suspeito sofre de problemas psicológicos e passa por tratamento médico. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. A família de Nildete, segundo a polícia, está sem entender o motivo do crime.

O corpo da vítima foi velado pela manhã em uma igreja evangélica localizada no mesmo bairro do crime. O enterro estava marcado para as 16h30, no Cemiterio do kadija.