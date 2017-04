Pistas da BR-324 serÃ£o interditadas no final de semana para obras em viaduto

O tráfego na BR-324 será interditado parcialmente neste sábado (8) e domingo (9), na altura do Km-523, na região de Feira de Santana, por conta de obras de construção de um viaduto que ligará a Avenida Nóide Cerqueira com a rodovia federal. A interdição parcial acontecerá das 5h às 17h.

De acordo com informações do Governo do Estado, no sábado, o fluxo de veículos será desviado para a via marginal e alças da Av. Nóide Cerqueira. Os carros retornam à BR-324 após passarem pelo local da obra. O trânsito sentido Salvador permanece sem mudanças.

Já no domingo, as interdições feitas um dia antes permanecem e, além disso, o fluxo sentido Salvador será desviado para a pista oposta, retornando após o local da obra do viaduto.

Na segunda-feira (10), o tráfego será liberado nos dois sentidos, podendo haver interdição temporária em uma das faixas de cada pista, ou seja, também nos dois sentidos, para conclusão das obras iniciadas no sábado.