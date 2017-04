A devastaÃ§Ã£o moral do Rio de Janeiro

A eterna relativização do crime fez com o que maior evento e símdo do estado do Rio do Janeiro- o carnaval- seja patrocinado, dirigido, pela contravenção, e acabe divulgado para o mundo, venerado pela mídia e população, esquecendo que ele é o retrato do fronteiriço limite entre legal e ilegal que permeia a existência do Rio de Janeiro.

Neste ambiente de tolerância e cumplicidade o bando do imortal e pantanoso PMDB não poderia encontrar um meio melhor para florescer, alimentado pelo generoso apoio e aval de Lula e Dilma. A formação da quadrilha que saqueou as verbas e o presente dos cariocas , composta por empresários, políticos, membros do poder judiciário, é o retrato acabado do grau de destruição a que pode ser levado uma Sociedade que perdeu completamente os valores de referência moral e escolheu como glamour o lado errado da lei.