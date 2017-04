'Governo parece a seleção do Dunga. Queremos a escalação do Tite', diz Renan

Líder do PMDB no Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL) fez duras críticas ao governo Michel Temer nesta terça-feira (4). De acordo com o peemedebista, se continuar como está, 'o governo vai cair para um lado e o PMDB para o outro'.

Em conversa com jornalistas após sessão no Senado, Renan destacou que 'o governo é temporário', diferentemente da legenda, 'que já prestou relevantes serviços para o País e vai continuar prestando'. 'Com o governo (do deputado cassado) Eduardo Cunha eu já rompi, vou aguardar o próximo', ironizou o senador.

Renan Calheiros voltou a criticar as principais medidas econômicas defendidas pelo governo Temer e disse que é necessário repensar o apoio da legenda ao presidente. 'O PMDB vai ter de patrocinar as reformas vindas do Planalto sem discutir? Se continuar assim, vai cair o governo para um lado e o PMDB para o outro. É uma questão política, não é pessoal', reforçou. Renan considera que a votação da reforma da Previdência no Senado só deve ocorrer no segundo semestre. 'Se chegar', disse, considerando que a matéria não seja nem sequer aprovada na Câmara.

O senador também declarou que o atual momento do governo Temer se compara ao período em que a seleção brasileira de futebol era treinada por Dunga. 'O Brasil está cobrando que o governo parece mal escalado. O governo como está parece a seleção do Dunga. Queremos a seleção do Tite para dar a escalação do País', comentou, referindo-se ao atual técnico. Renan avalia que 'o governo está errando ao aumentar impostos e ao reonerar'. 'Não precisa mudar o técnico, nem o time, apenas aproveitar melhor os que estão aí', continuou.