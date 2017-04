Na noite de ontem (4), Raissa Santana Silva, 21 anos, foi assassinada no bairro Santa Mônica, em Feira de Santana.

De acordo com as primeiras informações apuradas, ela estava no quintal de uma casa quando foi baleada no rosto.

Ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por necropsia. A polícia vai investigar o crime.