Colisão entre dois caminhões mata motorista de 43 anos na BR-324

Uma colisão entre dois caminhões matou um homem de 43 anos, na última terça-feira (4), na BR-324, na altura do município de Riachão do Jacuípe, a cerca de 194 quilômetros de Salvador. O acidente aconteceu por volta das 16h. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Não há detalhes sobre as circunstâncias da batida. A vítima foi identificada como Antônio Almeida Rodrigues. Ele conduzia o caminhão que se chocou na traseira do outro veículo. Com o impacto, ele ficou preso às ferragens e não resistiu. O outro motorista, Sebastião Costa da Silva, de 49 anos, não se feriu.