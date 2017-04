Após críticas de Lulinha, Ronny sai em defesa de governador Rui Costa

Em pronunciamento nesta quarta-feira (05), o presidente da Câmara Municipal, vereador Reinaldo Miranda (PHS), voltou a criticar o vereador Luiz Augusto – Lulinha (DEM) que ontem, afirmou que a policlínica anunciada ontem pelo governador Rui Costa (PT) era apenas um “paliativo para enganar a população”.

“Essa policlínica vai ser um paliativo para enganar a população pelo não cumprimento da promessa da construção do novo hospital geral. Temos que ir ao Ministério Público para cobrar o cumprimento dessa promessa de campanha do governador”, disse Lulinha.

Segundo Ronny, a policlínica vai beneficiar mais de 27 municípios da Bahia e não apenas os feirenses.

“Não poderia deixar de falar sobre o posicionamento de Lulinha. Como pode dizer que uma construção dessa não é benéfica para a população?”, disse Ronny, que listou todas as especialidades que serão implantadas na unidade.

Ele acrescentou que, o fato de não fazer parte da base do Governo do Estado, “não me dá o direito de ir contra o povo de Feira de Santana e as pessoas que mais precisam. Dizer que não é satisfatório é olhar para trás”.

Após o pronunciamento de Ronny, Lulinha ponderou que não era contra a construção, mas que Feira precisa de mais ações na área da saúde.

Em aparte, o petista Alberto Nery, agradeceu o presidente da Câmara por “fazer a defesa” do governo.

Ronny encerrou seu discurso citando outras obras do governo do estado na cidade.

“Não podemos esquecer a construção Nóide Cerqueira, o Hospital Estadual da Criança, a UPA do Hospital Geral Clériston Andrade, a construção do viaduto da Nóide com a BR 324, a Lagoa Grande, que é a maior obra de urbanismo da história, o aumento do saneamento básico, a Bacia do Jacuípe, o Complexo de Delegacias do Sobradinho, as Bases Comunitárias. Não vou deixar de falar, porque não sou do governo”.