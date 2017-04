Dez pessoas são mortas e três ficam feridas durante chacinas em São Paulo

A madrugada de terça (4) para esta quarta-feira (5) foi de terror em São Paulo. Atiradores mataram ao menos dez pessoas e deixaram outras três feridas em duas chacinas, uma no Jaçanã, na zona norte, e a outra em Campo Limpo, na Zona sul da cidade.

No final da noite da última terça, sete pessoas foram mortas em um bar na Rua Antônio Sérgio de Matos, no Jaçanã. Seis morreram ainda no local e um ferido chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Militar (PM), ainda há um ferido internado, mas não corre risco de morte. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram a bordo de um carro e uma moto, dispararam contra os clientes e fugiram.

Já na Zona sul, três pessoas foram mortas e uma ficou ferida após homens efetuarem disparos na Rua Professora Nina Stocco, na região do Jardim Catanduva. Os casos vão ser investigados pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.