Adolescente é morta a facadas pela prima em banheiro de escola municipal

Um adolescente de 16 anos é acusada de matar com golpes de faca a prima, que também tem 16, dentro de uma escola municipal na cidade de Ubaíra.

De acordo com informações publicadas no G1, o crime ocorreu na noite de terça-feira (4), na Escola Municipal Natur de Assis Filho. A autora da agressão atacou a vítima, identificada como Grasiele Bispo Santos, dentro do banheiro da instituição. A menina ainda conseguiu correr, mas caiu na rua.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a jovem para o hospital da cidade, e em seguida transferida para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. A vítima, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade de saúde.

Ainda segundo o G1, em depoimento à polícia, a acusada de praticar o crime alegou que vinha sendo ameaçada pela prima, mas não contou os motivos pelos quais estava sofrendo ameaças. O corpo de Grasiele foi levado de volta para o Hospital de Ubaíra e depois conduzido ao Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus.