Cratera em rodovia no oeste da BA aumenta e atinge 25m de comprimento, diz PRF

A cratera que se abriu no último domingo (2), na BR-020, está aumentando e, nesta quarta-feira (5), está com 25 metros de comprimento e cinco de profundidade, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O enorme buraco se formou em um trecho entre o distrito de Roda Velha, em São Desidério, e Luís Eduardo Magalhães, municípios na região oeste da Bahia. A situação foi provocada pela chuva que atingiu a região. A pista continua intreditada na altura do KM-132, nesta quarta-feira.

Conforme a PRF, a cratera está tão grande que cabe um ônibus dentro. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a reforma da pista depende do clima, pois ainda chove na região. A previsão é de que o local permaneça interditado durante todo o mês de abril.

A BR-020 liga a cidade de Brasília a Fortaleza (CE), passando por Goiás, Bahia e Piauí. Os condutores que passariam pelo KM-132 da rodovia precisam fazer desvios, segundo a PRF.

Conforme o órgão, quem estiver no sentido centro-oeste (para quem vai para Brasília), deve seguir por Barreiras, depois ir para São Desidério, pegar a BA-463 e sair na BR-020, após a cratera. Já quem está na BR-020, deve pegar a BA-463 e seguir por São Desidério, depois por Barreiras.