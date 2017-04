Sem sustos, Bahia vence o AtlÃ¢ntico e assume o segundo lugar do BaianÃ£o

O Bahia não teve dificuldade para conquistar mais um triunfo no Campeonato Baiano. Dentro do estádio Metropolitano de Pituaçu, o time alternativo comandado pelo técnico Guto Ferreira aplicou 3 a 0 no Atlântico na noite desta quarta-feira (5), pela 11ª rodada do Campeonato Baiano. Gustavo, duas vezes, e Diego Rosa marcaram os gols tricolores.

Com o resultado, o Bahia passou o Fluminense de Feira e assumiu o segundo lugar o certame estadual. No próximo domingo (9), o Bahia enfrenta o arquirrival Vitória, em jogo atrasado da 10ª rodada.

Mesmo com a equipe considerada reserva, o Esquadrão mostrou a sua superioridade técnica nos primeiros minutos da partida. Aos seis minutos, Edigar Junio passou para Diego Rosa, que fez bom cruzamento para Gustavo, que cabeceou e não deu chances para o goleiro adversário.

Aos onze minutos de jogo, o time da casa respondeu. Júnior aproveitou falha de Renê Júnior e passou para Ramon Barbosa, que bateu firme para grande defesa do goleiro Anderson. O Tubarão chegou novamente aos 22, quando Ramon Barbosa arriscou de fora da área e a bola passou perto da meta.

Aos 26 minutos, o Esquadrão marcou mais um. Zé Rafael avançou em direção ao gol, bateu e o goleiro Gustavo rebateu. Na sobra, o "Gustagol" completou de cabeça para a meta vazia. O Bahia teve a chance de marcar o terceiro com Zé Rafael, que recebeu passe na grande área e, com liberdade, finalizou no travessão aos 35 minutos.

Na segunda etapa, o Bahia seguiu com o domínio das ações e partiu ao ataque para marcar mais gols. Aos cinco minutos, o time alternativo do técnico Guto Ferreira quase ganhou um presente do adversário Uesles, que tocou para o próprio gol e obrigou Gustavo a fazer uma grande defesa após uma jogava ofensiva do Esquadrão.

O Bahia chegou ao terceiro gol aos 24 minutos. Gustavo deu belo passe para Diego Rosa, que driblou o goleiro Hugo sem dificuldades e só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol.