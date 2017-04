Quatro sÃ£o demitidos apÃ³s 25 presos fugirem de unidade de seguranÃ§a mÃ¡xima em Salvador

Dois dias após 25 presos considerados de alta periculosidade fugirem da Unidade Especial Disciplinar (UED), que integra o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, quatro funcionários do local foram demitidos. As exonerações foram publicadas na edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Foram exonerados funcionários que exerciam funções de diretores e assessores. Os cargos já têm novos funcionários, que também tiveram os nomes incluídos no DOE.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que as mudanças obedecem a critérios estratégicos do Governo e nada tem a ver com a fuga dos detentos. O órgão classificou como "coincidência" a publicação das exonerações acontecer na mesma semana em que os detentos escaparam do complexo.

A fuga de presos da UED ocorreu na segunda-feira (3). Dos 25 que escaparam, somente um foi recapturado. A unidade, apesar de ser de segurança máxima, tem apenas alambrado cercando a área onde ocorre o banho de sol - e de onde os detentos fugiram. Agentes penitenciários divulgaram imagens do local.

Nas imagens divulgadas, é possível ver o buraco feito na tela pode onde os presos fugiram. Após violarem o alambrado, o detentos entraram por um matagal que fica no entorno da carceragem e pegaram um caminho que leva até uma rua de acesso à Avenida Gal Costa.

O caminho utilizado pelos detentos para fugir, segundo os agentes, é o mesmo usado por criminosos para chegar perto da unidade prisional e arremessar drogas e armas para dentro do complexo.

O diretor da UED, José Nilton Cruz, diz que a ocupação atual da unidade corresponde à metade da capacidade - o local comporta 432 presos e abriga, hoje, 197 detentos. No entanto, agentes penitenciários reclamam das condições de trabalho e da falta de segurança, o que, segundo eles, contribuem para as constantes fugas na unidade.

Em novembro de 2016, dois detentos escaparam e ainda não foram localizados. Em 2015, foram contabilizadas 22 fugas, e somente três fugitivos foram recapturados, entre eles Solon Vieira de Carvalho. Solon, no entanto, conseguiu fugir novamente em meio aos 25 que escaparam na segunda.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que a UED conta com 61 agentes e que o sistema de vigilância foi feito para evitar o contato entre agentes e presos. O órgão divulgou ainda que em maio a unidade passará por reforma e que os presos serão transferidos. A Seap não informou para onde os detentos serão levados durante a reforma na UED.