Preso homem suspeito de matar a companheira a facadas em VitÃ³ria da Conquista

De acordo com a Polícia Civil, Jorge Mendes da Silva, de 42 anos, foi detido quando caminhava na Avenida Olivia Flores, no bairro Candeias, aparentemente desorientado. Ele foi levado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disp), onde, segundo a polícia, continuou a apresentar surtos psicóticos.

O suspeito vai passar por exame para comprovar ou descartar transtornos mentais. A polícia informou que, independente dos resultados dos laudos, Jorge Mendes será indiciado por homicídio qualificado e pode ser condenado a até 30 anos de prisão.

Nildete Moreira de Souza tinha 50 anos e foi morta a golpes de faca. Segundo a polícia, ela mantinha um relacionamento com o suspeito do crime há dez anos. No momento do crime, o casal estava sozinho na casa, que fica na Rua da Barragem. A mulher foi atingida por golpes de faca na região da nuca, segundo a perícia.

Conforme a investigação, o suspeito sofre de problemas psicológicos e passa por tratamento médico. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. O corpo de Nildete enterrado na terça-feira (4), em Vitória da Conquista.