Jornalista da Globo critica atitude de JosÃ© Mayer: 'QuestÃ£o de carÃ¡ter'

O assédio do ator José Mayer contra uma figurista da Rede Globo também ecoou entre os jornalistas da casa. A apresentadora do bloco de notícias de Brasília no Bom Dia Brasil publicou em suas redes sociais uma critica à atitude do galã, mas também em relação ao pedido de desculpas que ele divulgou na quarta-feira (4).

'José Mayer diz que errou e que faz parte de geração machista. Assédio não é questão geracional, é questão de caráter (falta) #chegadeassédio', declarou em seu perfil no Twitter. O comentário foi reproduzido por mais de 600 usuários, inclusive por seu colega Chico Pinheiro.

Além de Giuliana, outras jornalistas da Globo e da GloboNews também apoiaram o movimento 'Mexeu com uma, mexeu com todas'. Monalisa Perrone, apresentadora do Hora 1, publicou a imagem da campanha em seu perfil no Instagram e fez um discurso contra o assédio sexual em ambiente corporativo.