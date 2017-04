CCJ do Senado aprova projeto que institui documento Ãºnico de identificaÃ§Ã£o

Como forma de desburocratizar o sistema, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nessa quarta-feira (5), o projeto de lei da Câmara que propõe a junção de dados biométricos e civis, como o RG, a carteira de habilitação e o título de eleitor em um só registro, o Documento de Identificação Nacional (DIN).

A proposta prevê que a "carteira unificada" deverá ser emitida pela Justiça Eleitoral ou por ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a outros órgãos. O documento vai ser impresso pela Casa da Moeda, tendo como base de identificação o Cadastro de Pessoa Física (CPF).

"A matéria desburocratiza a vida do cidadão, permitindo que um só documento sirva às mais diversas situações do dia a dia, nas quais se exige a comprovação de dados pessoais perante órgãos e entidades públicos e privados", declarou o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), relator do projeto na CCJ, à Agência Senado. A proposta, no entanto, ainda precisa ser aprovada no plenário da Casa.