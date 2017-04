Vereador Lulinha anuncia prÃ©-candidatura a deputado estadual

O vereador Luiz Augusto de Jesus - Lulinha (DEM), no uso da tribuna durante a sessão ordinária na última terça-feira (04), na Câmara Municipal de Feira de Santana, anunciou que é pré-candidato a deputado estadual.

"Mais uma vez lançarei meu nome a deputado estadual e afirmo que essa ideia de lista fechada, vai trazer muitas dificuldades para nós, que queremos disputar a próxima eleição. Tomei a decisão de me candidatar para deputado estadual e não concordo com a proposta de partidos colocarem quem quiserem para disputar o pleito. A população quer escolher seus próprios candidatos e tem o direito de colocar e retirar do mandato quem quiser. Eu mesmo, na última eleição para deputado tive quase 13 mil votos e não tinha mandato de vereador, isso mostra que a população avalia a possibilidade de minha eleição para deputado”.