Garoto de 11 anos é baleado por colega de 12 em Irará

Um garoto de 11 anos foi baleado no ombro por outro de 12, enquanto brincavam no município de Irará. De acordo com a Polícia Militar da cidade, o caso ocorreu na quarta-feira (5). Segundo informações do G1, o menino que deu o tiro ainda não foi encontrado.

Já a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, mas não há detalhes do estado de saúde do garoto baleado. Segundo a polícia, na unidade de saúde, a mãe da criança ferida teria informado que o disparo foi acidental.

Ainda conforme o G1, a Polícia Civil apura a origem da arma de fogo e informou que vai intimar familiares das duas crianças, depois que a vítima for liberada do hospital.