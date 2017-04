EUA lançam cerca de 60 mísseis na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ataque com mísseis contra uma base aérea da Síria, na noite de quinta-feira (6), foi de "vital importância" para os interesses de segurança nacional dos EUA.

O republicano afirmou que o seu país precisa "prevenir e evitar a propagação e o uso de armas químicas mortais". Ele afirmou que "não há contestação de que a Síria usou armas químicas proibidas", referindo-se à ofensiva que matou dezenas de pessoas no começo da semana.

Trump falou com repórteres após se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping, na Flórida, enquanto as forças americanas lançavam cerca de 60 mísseis Tomahawk em território sírio, no primeiro ataque do governo Trump ao país. A TV estatal da Síria informou sobre o ataque, dizendo que este foi um ato de "agressão" dos EUA. Em seu comunicado, Trump disse que espera que a paz e harmonia prevaleçam.

"Deus abençoe a América e o mundo inteiro", disse o presidente americano ao encerrar seu pronunciamento.