Conquista: Operação apreende 1,5 t de maconha; carga é avaliada em R$ 1,5 milhão

Uma carga de 1,5 tonelada de maconha foi apreendida e três homens acabaram presos em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

A droga é avaliada em R$ 1,5 milhão. Foram presos em flagrante, Moacy de Jesus Oliveira, Elton Silva Costa e Lucas Oliveira São Paio. Conforme a ação, a operação foi realizada nesta quinta-feira (6) por uma operação conjunta entre a Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e as polícias Federal e Militar, através das Companhias Independentes Cacaueira e Sudoeste.

A droga foi encontrada em um carro [Ford Ranger] com três pessoas a bordo. Ainda segundo a SSP-BA, o carro foi interceptado após perseguição policial. Com os acusados, os policiais encontraram uma arma longa calibre 12 e munições. Outros dois carros, um Astra e um Jetta, que faziam a escolta do material, conseguiram escapar do cerco. A procedência do material é investigada. “Esta é a terceira grande apreensão das policias só nos últimos 15 dias. Ações como esta ajudam a desestruturar as quadrilhas de tráfico de drogas, que financiam outros tipos de crimes”, disse o secretário da SSP, Maurício Barbosa.