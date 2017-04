Ba-Vi tem segurança reforçada por 390 policiais militares neste domingo

O clássico Bahia x Vitória, que acontece neste domingo (9), na Arena Fonte Nova, em Salvador, vai ter reforço na segurança. Após reunião da Polícia Militar nesta quinta-feira (6), no auditório do Quartel do Comando Geral, no Largo dos Aflitos, ficou decidido que cerca de 390 PM vão estar no local.

Ainda, o comandante do Policiamento Regional da Capital - Central (CPRC-C), coronel Costa Ferreira, que presidiu o encontro, anunciou o retorno da torcida mista. “Haverá um espaço destinado à torcida mista e todos poderão apreciar o espetáculo do futebol sob a bandeira da paz, sendo fundamental o papel dos participantes para manter tranquilidade”, declarou.

Para realizar o policiamento nas vias de acesso, na escolta de torcedores e nas estações de transbordo, a PM vai ter o apoio do Esquadrão Águia, Operação Apolo, Gêmeos e Esquadrão de Polícia Montada