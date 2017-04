Fisioterapeuta é abusada sexualmente e morta a facadas em Recife; vizinho é preso

Uma mulher foi abusada sexualmente e, em seguida, morta a facadas na manhã de quinta-feira (5), em Recife. A vítima é a fisioterapeuta Tássia Mirella Sena de Araújo, de 28 anos. Seu vizinho, o comerciante Edvan Luiz da Silva, 32, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, que é quando a vítima não pode se defender, e também por feminicídio.

Os dois viviam em um flat no bairro da Boa Viagem, na Zona Sul de Recife. À frente do caso, o delegado Francisco Océlio explicou em detalhes como o crime deve ter acontecido e o que levou à prisão em flagrante do comerciante.

"Como o algoz para fugir não foi para o corredor, nós procuramos sinais de gotejamento. O único sinal de gotejamento era no apartamento do Edvan. (...) Diante de tantos anúncios de que a polícia queria falar com ele, ele fingindo que estava dormindo, com os braços cobrindo o rosto. Entramos com arma em punho, procedimento padrão. Ficamos ao redor da cama e passei a olhar se havia sinais de ferimos no corpo dele. Alguns eram visíveis, tipo ferimento produzido por unha e uma pequena marca de sangue na perna. Nós ainda não temos resultados periciais, mas os indícios que o crime é de cunho sexual. Se trata de um feminicídio. A veste foi tirada abruptamente da vítima”, relatou o delegado em coletiva de imprensa.