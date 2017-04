Novo golpe no WhatsApp oferece vale-presente da Kopenhagen; entenda

Após o vale-presente falso da perfumaria O Boticário, um novo golpe oferecendo gift cards está circulando no WhatsApp. Nesta nova versão, os criminosos usam um falso vale-presente da Kopenhagen prometendo ovos de Páscoa grátis. De acordo com a empresa de segurança PSafe, o golpe começou a circular no aplicativo há 24 horas e já atingiu mais de 300 mil brasileiros.

Assim, como a mensagem das lojas O Boticário, neste golpe o usuário recebe, pelo WhatsApp, um convite para participar da promoção da Kopenhagen. Ao clicar no link, o usuário é encaminhado para um site no qual deve responder a três perguntas sobre a marca. Em seguida, a vítima deve compartilhar o link da promoção com 10 amigos via WhatsApp para poder retirar um ovo Língua de Gato em lojas Kopenhagen.

No final da farsa, o aproveitador pede que o usuário se cadastre em sites não confiáveis - que podem causar prejuízos financeiros - ou baixe aplicativos falsos, que podem infectar o smartphone e deixá-lo vulnerável a outros tipos de crimes virtuais e vírus. O golpe ainda tem comentários falsos elogiando a promoção, para fazer as vítimas acreditarem.