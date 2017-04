Pai e filho são queimados e mortos dentro de casa na BA; um é preso

Pai e filho foram achados mortos dentro da casa onde moravam na zona rural da cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na quarta-feira (5). Um dos suspeitos, um jovem de 19 anos, foi preso na noite de quinta-feira (6). Outros dois são suspeitos de envolvimento no caso ainda são procurados.

Conforme a polícia, as vítimas, de 65 e 36 anos, foram achadas queimadas. O jovem que foi preso confessou o crime e disse que invadiu o imóvel para roubar, mas as vítimas teriam reagido, e eles, resolveram matá-los.

Segundo a polícia, os corpos do pai e do filho foram encontrados em diferentes cômodos da casa. Um estava na sala e outro na cozinha. A perícia foi realizada no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado e os corpos foram liberados. Não há detalhes do sepultamento.