Mantega desmente Odebrecht e nega caixa dois em campanha presidencial de 2014

O ex-ministro Guido Mantega desmentiu o empresário Marcelo Odebrecht durante depoimento nesta quinta-feira (6) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mantega disse que não houve caixa dois na campanha presidencial de 2014 de Dilma Rousseff. De acordo com a colunista Andréia Sadi, do G1, o ex-ministro chegou até a chamar Odebrecht de "ficcionista".

A defesa do PT no processo de cassação da chapa Dilma-Michel Temer pediu ao ministro Herman Benjamin que sejam incluídos no processo documentos sobre uma medida provisória que teria sido aprovada para beneficiar a Odebrecht durante a gestão de Mantega à frente do Ministério da Fazenda. Marcelo Odebrecht disse em depoimento ao TSE que doou R$ 150 milhões à campanha de Dilma em 2014, mas não deu detalhes de quanto desse valor era caixa 2.

Pelo menos R$ 50 milhões seriam contrapartida pela aprovação de uma medida provisória do Refis, que beneficiaria Odebrecht. Mantega quer entregar documentos sobre o caso e o ministro relator Benjamin estabeleceu para terça-feira (11) o prazo de entrega dos papeis.