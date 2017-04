Parte da BR-324 é interditada para colocação de vigas do viaduto Noide Cerqueira

Os motoristas que trafegam pela BR-324, na manhã deste sábado (8), devem redobrar a atenção no KM-523 da rodovia. Parte da pista, no sentido Feira de Santana-Salvador, foi interditada em decorrência da montagem das vigas pré-moldadas do Viaduto de Interseção da Avenida Noide Cerqueira com a rodovia federal.

A obra é realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur|) e deverá ser finalizada até este domingo (9).

Segundo o inspetor Carlos Santos, da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local foi desviado a partir das 5h e a previsão para que a pista seja totalmente liberada é às 13h. No entanto de acordo com a Viabahia, concessionária que administra a rodovia, a previsão é para as 17h.

Ainda conforme o inspetor, o trânsito está lento no local. "É preciso ter muita cautela para que as coisas transcorram dentro da normalidade".

Em nota, a Viabahia informou que segunda-feira (10), o tráfego será liberado nos dois sentidos, podendo haver interdição temporária em uma das faixas, de cada pista, ou seja, também nos dois sentidos, para conclusão das obras iniciadas no sábado.

Confira a seguir o cronograma da interdição:

Sábado (8)

Desvio de fluxo no sentido Feira de Santana para marginal e alças da Avenida Nóide Cerqueira;

Retorno para BR-324 logo após a obra do viaduto;

O fluxo sentido Salvador permanece sem alterações;

Montagem das vigas sobre a pista, sentido Feira de Santana.

Domingo (9)

Desvio de fluxo no sentido Feira de Santana para marginal e alças da Avenida Nóide Cerqueira;

Retorno para BR-324 logo após a obra do viaduto;

O fluxo sentido Salvador será desviado para a pista oposta, retornando após a obra do viaduto;

Montagem das vigas sobre a pista, sentido Salvador.