Seduc abre inscrições de REDA para contratar 300 professores

Vão ser abertas nesta segunda-feira, 10, e seguem até o dia 23 de abril, as inscrições para a seleção simplificada visando à contratação de professores sob o Regime de Direito Administrativo (Reda), promovido pela Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria de Educação.

De acordo com o edital, publicado nesta sexta-feira, 7, no Diário Oficial Eletrônico do Município, serão oferecidas 300 vagas para licenciados em Pedagogia e a formação de cadastro reserva para prestação de serviços temporários à Rede Municipal de Ensino.

A finalidade da seleção é atender à demanda da Rede Municipal à medida em que a reserva gradativa de carga horária dos professores efetivos é posta em prática. Os profissionais contratados através do Reda terão carga horária de trabalho de 20 horas semanais, sendo distribuídas nos turnos matutino e/ou vespertino, conforme as vagas nas escolas municipais.

A seleção dos candidatos será feita em uma única etapa, que compreende uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada para a função de professor regente de classe. A avaliação terá pontuação máxima de 30 pontos, com cada questão valendo um ponto. O participante que não atingir a pontuação mínima de 18 pontos será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

De acordo com a Lei Municipal nº 3.286 de 10 de novembro de 2011, ficam reservadas 5% das vagas totais para candidatos com deficiência, em função compatível com sua aptidão; 20% das vagas totais para candidatos afrodescendentes ou indígenas; e 30% para candidatos oriundos de escola pública ou bolsista de escola particular. Na hipótese de não preenchimento das quotas previstas, as vagas remanescentes serão revertidas para os candidatos da ampla concorrência, habilitados no certame.

As inscrições podem ser feitas através do endereço eletrônico: www.feiradesantana.ba.gov.br , seguindo as seguintes orientações: acessar o site, preencher o requerimento da inscrição e confirmar o envio; emitir o Documento de Arrecadação do Município (DAM) para pagamento da inscrição no valor de R$ 40 reais.

A prova, que terá duração máxima de três horas, está marcada para o dia 5 de maio de 2017, podendo sofrer alteração em decorrência de local para a aplicação da mesma, que será divulgado através do site da Prefeitura de Feira de Santana. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.

Para maiores dúvidas, os interessados podem acessar o edital no Diário Oficial Eletrônico do Município, edição de 7 de abril; para melhor localização, o endereço é: www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br, clicando na aba da Secretaria Municipal de Educação.

O resultado final da seleção será homologado e publicado no mesmo endereço eletrônico, além da lista de convocação dos candidatos habilitados, de acordo com a distribuição de vagas e/ou necessidades da Seduc. O prazo de contratação é de um ano, podendo ser prorrogável por igual período. Já a seleção é válida por dois anos e também pode ser prorrogada por igual período.