Líder do tráfico em Valença é preso; criminoso estava entre teto e forro de casa

Um dos líderes do tráfico de drogas em Valença e na Ilha de Boipeba, em Cairu, Adriano José dos Santos, o Adriano Branco, foi preso em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar.

Ele foi encontrado escondido entre o teto e o forro do gesso do imóvel onde residia. Segundo a Polícia Civil, as investigações em torno de Adriano começaram depois da prisão do traficante Gerson Moreira Silva, o Zoio, ocorrida em fevereiro deste. Ele foi flagrado com 14 quilos de maconha, que pertenciam, segundo foi apurado, a Adriano. Com histórico de passagens e condenações por tráfico de drogas, Adriano foi encaminhado para o Conjunto Penal de Valença.