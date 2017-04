Bombardeio de coalização contrária ao Estado Islâmico mata ao menos 15 na Síria

Ao menos 15 pessoas morreram por bombardeios de aviões que, supostamente, eram de propriedade da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, neste sábado (8).

O atentado ocorreu em Hunaida, próximo à Al Raqqa, na Síria, como relatado pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). Segundo informações da Agência EFE, há quatro crianças entre os mortos e vários feridos em estado grave.

Além de principal ponto de ataques do Estado Islâmico (EI), a província de Al Raqqa é alvo de uma ofensiva das Forças da Síria Democrática (FSD) – um grupo de milícias lideradas por curdos que contam com apoio da coalizão internacional. Elas instalaram a ofensiva “Ira dos Eufrates” na última quinta (6), com o intuito de expulsar o EI da região. De acordo com a publicação, o OSDH já contabiliza a morte de 220 civis, dentre eles 36 menores de idade no Al Raqqa, desde o dia 1º de março.